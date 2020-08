Scuole, altre tre regioni verso rinvio delle lezioni: in Abruzzo riapertura il 24. No mascherine se c'è distanza 1 metro (Di lunedì 31 agosto 2020) Il primo grande test del post-lockdown si chiama scuola. Tra banchi singoli che cominciano ad arrivare, sanificazioni e mascherine (niente mascherina a scuola se viene rispettata la distanza di un... Leggi su ilmessaggero

MIsocialTW : Da oggi è attivo il numero verde di supporto per le scuole: 800 903 080. Attivo dal lunedì al sabato (dalle 9 alle… - Z3r0Rules : RT @CesareOrtis: Scuole, altre tre regioni verso rinvio delle lezioni: in Abruzzo riapertura il 24 settembre. Primo test post-lockdown http… - giufra555 : RT @SalamidaFabio: Il fatto che esistano i “negazionisti del Covid”, i “no-vax”, i “no-mask”, i “terrapiattisti”, i “no-brain” e altre cate… - Draghidottone : RT @SalamidaFabio: Il fatto che esistano i “negazionisti del Covid”, i “no-vax”, i “no-mask”, i “terrapiattisti”, i “no-brain” e altre cate… - Alfonso0070 : RT @SalamidaFabio: Il fatto che esistano i “negazionisti del Covid”, i “no-vax”, i “no-mask”, i “terrapiattisti”, i “no-brain” e altre cate… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuole altre

L'Asl di Avellino comunica che, nell'ambito del Programma regionale SCUOLA SICURA, in vista della riapertura delle scuole, verranno sottoposti a test sierologico i ...Giù le mascherine in classe, quando gli studenti sono seduti al proprio banco monoposto e distanziati di un metro. La regola varrà per tutti, dai 6 anni fino alla maturità. Oggi, nella riunione previs ...