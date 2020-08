Scuola, Vaia: "No autocertificazione, garantire bolla negatività" (Di lunedì 31 agosto 2020) Milano, 31 ago. (Adnkronos Salute) - Per garantire un rientro in classe in sicurezza dopo la chiusura imposta dall'emergenza Covid-19, "dobbiamo creare attorno alla Scuola una 'bolla' di negatività" al nuovo coronavirus. Anche per questo "sono contrario all'ipotesi dell'autocertificazione" avanzata in queste ore. Lo ha spiegato Francesco Vaia, direttore sanitario dell'Inmi Spallanzani di Roma, intervenuto a 'Coffee Break' su La7. "Io genitore - ragiona il medico - mi sentirei molto più tranquillo se mio figlio o mia figlia andassero a Scuola in un'aula dove tutti quanti sono negativi, non mi basta l'autocertificazione. Come espressione della sanità pubblica dico che, come abbiamo fatto per i trasporti" lavorando verso l'obiettivo ... Leggi su iltempo

"Non è il tempo della paura né del panico, ma della responsabilità". Inizia così il lungo messaggio che il direttore sanitario dell'ospedale Lazzaro Spallanzani, Francesco Vaia, ha scritto su Facebook ...

Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani, detta la linea da seguire in relazione all’aumento dei contagi di coronavirus, auspicando decisioni risolute e celeri. Per farlo, si è affidato a ...

