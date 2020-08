Scuola, trovato l’accordo sui trasporti. Azzolina: “Stiamo scrivendo la storia” (Di lunedì 31 agosto 2020) Scuola, accordo trovato sui trasporti. La capienza massima sarà dell’80%. ROMA – Sono stati sciolti gli ultimi dubbi sulla Scuola. Al termine di una lunga giornata di lunedì 31 agosto 2020 è stato trovato l’accordo tra Stato e Regioni sui trasporti con la capienza massima che sarà dell’80%. Scuola, gli ultimi nodi da sciogliere Nel pomeriggio del 31 agosto gli uomini del Cts hanno dato tutte le indicazioni al Governo per il rientro a Scuola. Il via libera definitivo alle linee-guida è arrivata in serata al termine della conferenza Stato Regioni. L’uso della mascherina a Scuola Uno dei grandi interrogativi era quello delle mascherine. Gli alunni di abbassare ... Leggi su newsmondo

GENOVA - Il primo grande test del post-lockdown si chiama scuola. Tra banchi singoli che cominciano ad arrivare, sanificazioni e mascherine, gli istituti scolastici aprono i battenti per la prima volt ...

La Svizzera? In classe da 15 giorni

Voglia di normalità e prudenza, tenendo alta la guardia per evitare contagi da coronavirus. Così, da due settimane, è ripresa la scuola, con l’insegnamento in presenza, nella vicina Valposchiavo. Non ...

