Scuola: stasera la conferenza straordinaria Stato-Regioni, nodo trasporto Puglia: giornata di vertici operativi per fronteggiare la seconda ondata di corona virus (Di lunedì 31 agosto 2020) Fino all’80 per cento di capienza dei mezzi pubblici, Scuolabus pieni per quindici minuti. Questa è la prospettiva di soluzione per superare un punto critico della questione-Scuola, il trasporto degli studenti. Il ministro drlle Regioni, Francesco Boccia, ha indetto per le 19 la videoonferenza unificata straordinaria Stato-Regioni. Saranno ovviamente affrontate le questioni in senso generale, anche se sul protocollo dell’Istituto superiore di Sanità le Regioni hanno già dato l’ok all’unanimità nella videoconferenza di venerdì scorso, tenuta dal ministro Boccia che parlava dalla prefettura di Taranto. Regione Puglia alla prese con la seconda ... Leggi su noinotizie

borghi_claudio : Ieri puntata 24 de #lebbasi - zazoomblog : Scuola: stasera la conferenza straordinaria Stato-Regioni nodo trasporto Indetta dal ministro Francesco Boccia -… - DScattola : @zaiapresidente anche stasera a Bassano d. G. giovani e adolescenti in gruppo a passeggio o ai tavolini senza masch… - CuoreCervello : RT @__Sailor_Mars_: Ho cenato con la mia partner professionale, la collega che mi ha protetta per anni dalla mia spregiudicatezza, la colle… - __Sailor_Mars_ : Ho cenato con la mia partner professionale, la collega che mi ha protetta per anni dalla mia spregiudicatezza, la c… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola stasera Scuola: stasera la conferenza straordinaria Stato-Regioni, nodo trasporto Noi Notizie La classe degli asini, l’omaggio a Lady Diana o Tarzan? La tv del 31 agosto

Per la prima serata in tv, lunedì 31 agosto su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “La classe degli asini”, con Vanessa Incontrada e Flavio Insinna. Torino, 1964. Liberamente ispirato alla storia ...

Salvini: "Stato non rompa le palle, lasci respirare gli italiani"

''Fino al 31 dicembre lo Stato non rompa le palle con le tasse e le cartelle esattoriali... Lo Stato sparisce per un anno e riappare solo per le cartelle, è una vergogna, lasci respirare gli italiani' ...

Per la prima serata in tv, lunedì 31 agosto su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “La classe degli asini”, con Vanessa Incontrada e Flavio Insinna. Torino, 1964. Liberamente ispirato alla storia ...''Fino al 31 dicembre lo Stato non rompa le palle con le tasse e le cartelle esattoriali... Lo Stato sparisce per un anno e riappare solo per le cartelle, è una vergogna, lasci respirare gli italiani' ...