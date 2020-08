Scuola, seduta straordinaria tra Stato-Regioni (Di lunedì 31 agosto 2020) A pochi giorni alla riapertura, la Scuola è attualmente uno degli argomenti più discussi. Oggi, 31 Agosto, seduta straordinaria della conferenza Stato-Regioni per trovare una linea comune su spostamenti e sicurezza. Il nodo dei trasporti è quello che appare più difficile da sciogliere per far ripartire in sicurezza la Scuola. La seduta straordinaria della conferenza unificata Stato-Regioni è stata convocata proprio per definire le linee guida. Lezioni dal 14 Settembre, dunque, ma le Regioni hanno l’ultima parola – è il caso della Puglia e Sardegna che hanno già deciso di posticiparle a dopo le elezioni del 20 e 21 Settembre. ... Leggi su sbircialanotizia

