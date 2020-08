Scuola, per il ritorno in classe l'incognita mascherina. Conte: riaprire è la nostra priorità (Di lunedì 31 agosto 2020) Oggi la riunione del comitato tecnico scientifico: l'ipotesi di poter togliere la protezione quando si è seduti al banco. Ma per gli studenti delle superiori l’obbligo varrebbe per tutto il tempo trascorso in aula. Crisanti: soglia sia 37,1,mascherine necessarie Leggi su ilsole24ore

