Scuola, ortopedici: "Nuovi banchi non studiati per la salute della schiena" (Di lunedì 31 agosto 2020) In passato erano gli zaini. Potremmo iniziare così questa riflessione, perché alla vigilia dell’inizio della Scuola, di solito, ci si fermava sempre a riflettere sui pericoli delle cartelle pesanti sulla schiena dei bambini. L’anno accademico 20/21 invece pare avere un nuovo problema, oltre al Covid 19, i Nuovi banchi acquistati per consentire il distanziamento tra bambini e ragazzi.È stato un errore "non consultare gli esperti prima dell'acquisto". Sarebbe stato "un passo epocale acquistare finalmente arredi che privilegino la preservazione negli anni della integrità corporea degli studenti". Lo scrivono, in una lettera inviata a diversi media e rivolta al Governo, 11 esperti di ortopedia. Nella lettera si legge: ... Leggi su blogo

