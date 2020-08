Scuola: ok da Governo e Regioni alle linee guida sui trasporti (Di lunedì 31 agosto 2020) AGI - La Conferenza unificata Governo-Regioni-province-comuni ha approvato le linee guida per quanto riguarda i trasporti, in vista della riaperture delle aule scolastiche. "Positiva l'approvazione delle linee guida per il trasporto pubblico in sicurezza sanitaria", dichiara il Presidente Donato Toma, che ha rappresentato la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in sede di Conferenza Unificata. Tra le regola approvate il divieto di utilizzazione di sedili contrapposti faccia a faccia. Rimane l'obbligo del distanziamento di un metro e dell'uso della mascherina. I sedili attigui sono utilizzabili da passeggeri che convivono nella stessa casa. Prevedere nei bus porte diverse per l'entrata e per l'uscita. Vietata la vendita dei biglietti a ... Leggi su agi

