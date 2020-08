Scuola, oggi si sciolgono gli ultimi nodi (Di lunedì 31 agosto 2020) Il Comitato Tecnico Scientifico dovrebbe sciogliere gli ultimi nodi in vista della ripresa della Scuola. Poi la palla passa al Governo e alle Regioni. Nelle prossime ore il Comitato Tecnico Scientifico scioglierà gli ultimi nodi e le ultime riserve sulla ripresa della Scuola, ormai imminente. Scuola, gli ultimi nodi da sciogliere Nel pomeriggio del 31 agosto gli uomini del Cts si ritrovano in quella che dovrebbe essere la riunione decisiva per fare il punto sulla ripresa della Scuola. Regole, orari, mascherine e gestione dei contagi. L’uso della mascherina a Scuola Uno dei grandi interrogativi resta quello delle mascherine. Secondo le indiscrezioni si dovrebbe concedere agli ... Leggi su newsmondo

matteorenzi : Siamo stati primi a chiedere di pensare a #scuola ed #università mentre altri ironizzavano. Oggi è la priorità. È r… - lucianonobili : La scuola #MeritareLEuropa è stata bella: uno spazio di futuro. Se tutto questo esiste, se oggi in Italia c’è un ac… - marcodimaio : C’è un pezzo di Paese che sta imparando a convivere con il virus. Dovremo farlo fino a quando non sarà disponibile… - 71locatelli : Che scuola riparte? - zazoomblog : Ultimo round sulla scuola oggi si sciolgono gli ultimi nodi - #Ultimo #round #sulla #scuola -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola oggi

Si avvicina il rientro sui banchi di scuola e anche Mediaworld vuole rendere più divertente (e conveniente) questa occasione grazie alle nuove offerte del volantino Back to School, valide da oggi e ...Tutti gli anni in estate tornavano in vacanza in Marocco, il loro Paese di origine. Ma quest'anno no. Il Covid aveva cambiato i loro programmi. Alla fine avevano deciso di trascorrere le vacanze in It ...