Scuola | oggi la conferenza Stato-Regioni sui trasporti

In una data campale per la ripartenza della Scuola,dal passato arriva un segnale richiamante responsabilità: Maria Montessori nelle parole di Mattarella "La comunità della Scuola è risorsa decisiva per il futuro della comunità nazionale, proprio in quanto veicolo insostituibile di socialità per i bambini e i ragazzi: ne comprendiamo ancora di più l'importanza dopo le chiusure imposte dal lockdown. Esempi come quello di Maria Montessori esortano ad affrontare efficacemente le responsabilità di questo periodo difficile". Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel centocinquantesimo anniversario della nascita di Maria Montessori, neuropsichiatra infantile e pedagogista che con il suo metodo (vivo ancora oggi) ha rivoluzionato l'educazione dei ...

GENOVA - Con l'avvicinarsi della data della riapertura delle scuole, cresce anche la preoccupazione legata ai possibili nuovi contagi dovuti al covid-19: "Come padre ho avuto modo di valutare sia nell ...

La realizzazione di un orto scolastico è tra le opportunità formative più efficaci e coinvolgenti per bambini e ragazzi. Già oggi sono 107 quelli attivi nelle scuole comunali e statali di Milano: 62 n ...

