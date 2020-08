Scuola, Ministro Speranza lancia coalizione europea per misure anti-Covid (Di lunedì 31 agosto 2020) (Teleborsa) – Norme di igiene di base, distanziamento, politiche specifiche per bambini a rischio con esigenze di apprendimento o condizioni di salute speciali e per docenti con condizioni di salute che li rendono vulnerabili a infezioni più gravi. Sono le quattro misure per la riduzione del rischio contagio negli ambienti scolastici individuate in una dichiarazione congiunta del direttore Regionale per l’Europa dell’OMS, Hans Kluge, e del Ministro della Salute, Roberto Speranza, al termine del summit con 53 paesi per individuare misure comuni di contrasto al Coronavirus in tema di Scuola. Promossa anche la didattica online in particolari situazioni. Immediato il plauso del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per l’iniziativa. “Ancora una volta l’Italia in ... Leggi su quifinanza

6000sardine : #Salvini “Denunceremo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina l'attuale governo e presenteremo una mozion… - Agenzia_Ansa : Quattro misure chiave la riduzione del rischio negli ambienti scolastici: dichiarazione congiunta del direttore Reg… - Noiconsalvini : ??Alla riapertura dei lavori presenteremo una mozione di sfiducia al ministro Azzolina a nome di 8 milioni di studen… - sdaniela2006 : RT @margotebasta: Niente di meno che non siamo neanche partiti e già parlate di chiusure, lockdown, dimissioni del ministro, apocalisse. Ma… - Frankydecima : @gaarapetta @matteosalvinimi Non credi che sarebbe più logico per voi commentare il ministro della scuola? In un pa… -