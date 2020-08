Scuola: lavori anti-Covid a Bari con demolizioni e cablaggi (Di lunedì 31 agosto 2020) Bari, 31 AGO - Sono in corso in molte scuole di Bari e dell'area metropolitana i lavori di adeguamento anti-Covid in vista della riapertura tra qualche settimana. Gli interventi nelle 67 scuole ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

