Scuola, l’analisi di Unsic: “Preoccupazioni di genitori e docenti campani per la riapertura” (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Scuola, il ritornello “aperture in sicurezza” non cancella le preoccupazioni di genitori e docenti anche in campania In tutta Italia, dalla Valle d’Aosta alla Sardegna, campania compresa, crescono i timori legati alla riapertura delle scuole in presenza. E’ quanto rivela l’Unsic, sindacato datoriale che grazie ai 2.100 Caf e ai 580 patronati distribuiti in tutta la Penisola riporta lo “stato d’animo” di buona parte del Paese reale. Ad aprire un grande dibattito sul tema è stato un editoriale del presidente dell’Unsic, Domenico Mamone, che denuncia innanzitutto un’eccessiva presenza dei giudizi di politici e dei “presunti ... Leggi su anteprima24

