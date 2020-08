Scuola, la nota del Cts: no alle mascherine con distanza di 1 metro (Di lunedì 31 agosto 2020) Scuola, la nota del Cts: no alle mascherine con distanza di almeno 1 metro tra gli alunni. Tutto questo per “favorire l’apprendimento e le relazioni” In vista della riapertura delle scuole si continua a studiare le misure necessarie per garantire la sicurezza dei ragazzi e del corpo insegnanti. Il Comitato Tecnico Scientifico ha stabilito una … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Scuola, presa di servizio 1° settembre 2020: chi è obbligato, nota Miur 2020

Rocca Priora – Scuola, i consiglieri di opposizione: "Trovare altre soluzioni per il referendum"

“Come noto il 20 e il 21 di Settembre si tornerà alle urne per il referendum sul taglio dei parlamentari, un appuntamento molto sentito che porterà ai seggi migliaia di cittadini – scrivono in un comu ...

Scuola e trasporti: ecco le linee guida anti Covid-19 anche per gli Scuolabus

Sono state approvate le nuove misure per aumentare la capienza dei mezzi pubblici in condizioni di sicurezza, per favorire la ripresa ordinata dell’attività scolastica, economica e culturale del Paese ...

