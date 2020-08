Scuola, la lettera di Azzolina in difesa dei docenti: «Basta insinuazioni, insegnanti seri e professionali» (Di lunedì 31 agosto 2020) La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha inviato una lettera ai docenti, ai presidi e a tutto il personale scolastico alla vigilia della riapertura formale della Scuola. Domani, 1 settembre, gli istituti riapriranno per gli esami di recupero degli studenti. «Abbiamo una responsabilità storica grande», scrive. «Sarà un anno duro. Ma anche l’inizio di un percorso diverso. Avremo le risorse dall’Europa con cui costruire la Scuola di domani, a partire dagli insegnamenti di questi mesi. Abbiamo le idee e il coraggio per realizzarle». Azzolina ha anche difeso il corpo docenti, che in questi giorni è stato messo sotto accusa per non aver aderito in massa ai test sierologici e per l’ipotesi delle ... Leggi su open.online

un capitolo nuovo e determinante nella storia della nostra scuola. Siate innanzitutto fieri del lavoro fin qui svolto". Comincia così la lettera che il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina ha ...

