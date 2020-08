Scuola, De Luca sulla riapertura: “Giovedì incontreremo tutti e…” (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Giovedì incontreremo tutte le componenti del mondo della Scuola. Come annunciato, avremo un quando più completo della situazione e si potrà valutare ogni decisione sulla base di dati oggettivi” l’ha detto il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca. L'articolo Scuola, De Luca sulla riapertura: “Giovedì incontreremo tutti e…” proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Il presidente della Sip (Società italiana di Pneumologia) ipotizza che gli studenti potrebbero indossarla solo quando si alzeranno dai banchi e si troveranno più vicini tra loro Dopo Massimo Galli, an ...“Ma davvero c’è un documento del Ministero dell’Istruzione che recita: ‘Uno studente che ha la febbre e non sa di averla non deve salire sull’autobus’? Fosse vero sarebbe la frase dell’anno”. Così Luc ...