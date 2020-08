Scuola, Azzolina al personale “Sarà un anno duro ma fatto gran lavoro” (Di lunedì 31 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Carissimi, da domani prenderà il via formalmente l'anno scolastico. Quello che stiamo per vivere è un inizio davvero particolare: tutti Voi, Docenti, Dirigenti, personale Ata, siete ben consapevoli del fatto che stiamo per scrivere, insieme, un capitolo nuovo e determinante nella storia della nostra Scuola. Siate innanzitutto fieri del lavoro fin qui svolto”. Comincia così la lettera che il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina ha inviato a tutto il personale scolastico a pochi giorni dalla ripartenza delle scuole. “Veniamo da mesi difficili in cui, come comunità scolastica, abbiamo dovuto reagire ad una pandemia che ha colto il mondo di sorpresa, travolgendolo – prosegue la lettera -. Abbiamo affrontato un ... Leggi su liberoquotidiano

NicolaPorro : FiCo-Forlani chiede di non dividersi sulla scuola. Bene, giusto, bis. Poi sul Corsera vedo che mascherine non sono… - Adnkronos : #Scuola, #Azzolina: 'Stiamo per scrivere nuovo capitolo di storia' - agorarai : 'La mozione di sfiducia nei confronti della ministra Azzolina è stata fatta perché in sei mesi non si è riusciti ad… - MaleficoRojo : #Azzolina fa l'ennesimo proclama targato #M5S, sinceramente hanno stancato con queste cazzate. #AzzolinaBocciata - a_armaroli : RT @LorStecchetti: @AzzolinaLucia E 38 anni fa nasceva Lucia Azzolina. Una donna straordinaria, la cui storia e passione devono ispirarci a… -