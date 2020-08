Scuola, Azzolina a presidi e docenti: «Ce la faremo». Per il ritorno in classe l'incognita mascherina (Di lunedì 31 agosto 2020) Oggi la riunione del comitato tecnico scientifico: l'ipotesi di poter togliere la protezione quando si è seduti al banco. Ma per gli studenti delle superiori l’obbligo varrebbe per tutto il tempo trascorso in aula. Crisanti: soglia sia 37,1,mascherine necessarie Leggi su ilsole24ore

NicolaPorro : FiCo-Forlani chiede di non dividersi sulla scuola. Bene, giusto, bis. Poi sul Corsera vedo che mascherine non sono… - agorarai : 'La mozione di sfiducia nei confronti della ministra Azzolina è stata fatta perché in sei mesi non si è riusciti ad… - Noiconsalvini : ??Alla riapertura dei lavori presenteremo una mozione di sfiducia al ministro Azzolina a nome di 8 milioni di studen… - ciccio1274 : RT @AngeloParatico: @AzzolinaLucia 38 anni fa nasceva Lucia Azzolina. Una donna straordinaria, la cui storia e passione devono ispirarci ad… - GazzettaDelSud : #Scuola, Azzolina: 'In Sicilia 410 mila euro per kit e corredi didattici' -