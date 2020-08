Scuola, a Casalbore si riparte il 24 settembre: il sindaco firma l’ordinanza (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCasalbore (Av) – Il sindaco Raffaele Fabiano ha firmato l’ordinanza numero 47 per la riapertura delle scuole in programma il prossimo 24 settembre. Ecco il testo dell’ordinanza: “Il sindaco Fabiano ha sottoscritto sabato 29 agosto una nuova ordinanza con la quale si proroga, nel comune di Casalbore, l’inizio dell’anno scolastico 2020/2021 al giorno 24 settembre 2020. Tenuto conto, soprattutto, dell’aumento del numero delle persone positive al virus SARS-CoV-2 registrato nelle ultime settimane e del fatto che, a distanza di pochi giorni dal previsto inizio, si dovrà procedere alla sospensione delle attività didattiche ed extra-didattiche, in virtù del turno elettorale relativo ... Leggi su anteprima24

