Schira: Gilardino ha rifiutato la Primavera del Napoli. Il nuovo tecnico sarà Cascione (Di lunedì 31 agosto 2020) Il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira scrive su Twitter che Alberto Gilardino ha rifiutato, ieri, la proposta del Napoli di allenare la Primavera azzurra. A guidare la squadra sarà Emanuel Cascione. Gilardino sembra aver chiuso l’accordo con il Siena per dirigere la panchina del club toscano. Alberto #Gilardino ieri ha declinato la proposta del #Napoli per allenare la Primavera (niente staff). Gli azzurri U19 saranno guidati da Emanuel #Cascione, mentre per il Campione del Mondo 2006 ripartirà dal nuovo #Siena lituano in Serie D — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 31, 2020 L'articolo ... Leggi su ilnapolista

napolista : Schira: Gilardino ha rifiutato la Primavera del Napoli. Il nuovo tecnico sarà Cascione Su Twitter. Il Campione del… - ilnapolionline : Schira: 'Napoli U19? Riolfo dice no, si pensa a Gilardino' - - MarekNapoli : RT @napolimagazine: NEWS - Schira: 'Il Napoli pensa a Gilardino come nuovo allenatore dell’U19 azzurra' - sscalcionapoli1 : Schira: 'Il Napoli pensa a Gilardino come nuovo allenatore dell’U19 azzurra' #calciomercato - petrazzuolo : RT @napolimagazine: NEWS - Schira: 'Il Napoli pensa a Gilardino come nuovo allenatore dell’U19 azzurra' -

Ultime Notizie dalla rete : Schira Gilardino Schira: Gilardino ha rifiutato la Primavera del Napoli. Il nuovo tecnico sarà Cascione IlNapolista Primavera, Riolfo rinuncia alla panchina: il Napoli pensa a Gilardino

Il Napoli è alla ricerca di nuovo tecnico per la squadra Primavera. Il giornalista Nicolò Schira riferisce, tramite Twitter, gli aggiornamenti sulla nuova guida tecnica: "Giancarlo Riolfo dice no alla ...

NEWS - Schira: "Il Napoli pensa ad Alberto Gilardino come nuovo allenatore dell’U19 azzurra"

Scrive su Twitter il giornalista Nicolò Schira: "Giancarlo Riolfo dice no alla proposta del Napoli per allenare la Primavera: l’ex tecnico del Carpi è il prescelto di Aldo Spinelli per guidare il Livo ...

Il Napoli è alla ricerca di nuovo tecnico per la squadra Primavera. Il giornalista Nicolò Schira riferisce, tramite Twitter, gli aggiornamenti sulla nuova guida tecnica: "Giancarlo Riolfo dice no alla ...Scrive su Twitter il giornalista Nicolò Schira: "Giancarlo Riolfo dice no alla proposta del Napoli per allenare la Primavera: l’ex tecnico del Carpi è il prescelto di Aldo Spinelli per guidare il Livo ...