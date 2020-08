Schick vicinissimo al Bayer Leverkusen, alla Roma 29 milioni di euro (Di lunedì 31 agosto 2020) Patrick Schick è ad un passo dal ritorno in Bundesliga. Mancano pochissimi dettagli nell’accordo tra la Roma e il Bayer Leverkusen, con i giallorossi che incasseranno circa 29 milioni di euro Patrick Schick è vicinissimo al ritorno in Bundesliga. Finisce dopo tre anni l’avventura dell’attaccante ceco con la Roma, con l’ultimo anno già trascorso in Germania, al Lipsia. Mancano solo gli ultimi dettagli tra i giallorossi e il Bayer Leverkusen, e poi sarà fatta. La Roma in totale incasserà una cifra vicina ai 29 milioni di euro. I giallorossi nell’estate del 2017 ne versarono 42 ... Leggi su zon

