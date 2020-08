Scatta l'addebito della separazione per chi sbandiera il tradimento su Facebook (Di lunedì 31 agosto 2020) addebito per la moglie che annuncia su Facebook di essere fidanzata con un altroaddebito a chi sbandiera la relazione extraconiugale su FacebookLo status su Facebook da sposata a "separata" può costare il risarcimentoaddebito per la moglie che annuncia su Facebook di essere fidanzata con un altroTorna su A doversi occupare della domanda di addebito avanzata da un marito, tradito dalla moglie che, senza farsi troppi problemi, annuncia su Facebook il fidanzamento con un altro è il Tribunale di Bari nella sentenza n. 2525/2020. Il marito è affetto da sclerosi multipla e vive sulla sedia a rotelle. La moglie invece è una giovane ecuadoriana che, forse scoraggiata dalla ... Leggi su studiocataldi

