Sassuolo, preso a titolo definitivo Schiappacasse dall’Atletico Madrid (Di lunedì 31 agosto 2020) Il Sassuolo ha acquistato a titolo definitivo il centrocampista Nicolàs Schiappacasse dall’Atletico Madrid Il Sassuolo ha acquistato a titolo definitivo Nicolàs Schiappacasse, centrocampista classe 1999 dell’Atletico Madrid. Lo riporta Sky Sport. Il giocatore, che arriverà oggi in Italia, effettuerà le visite mediche nella giornata di domani. La squadra emiliana punta quindi su un giovane talento non solo per la prossima stagione ma anche per il futuro. Dopo lo svolgimento delle visite mediche arriverà l’ufficialità dell’operazione attraverso i canali ufficiali del Sassuolo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Etregua : Sassuolo: preso Schiappa casse dall'Atletico Madrid. - _CalcioItaliano : RT @AffariDiCalcio: ?? Secondo @SkySport il #Sassuolo ha appena preso #Schiappacasse dall’#AtleticoMadrid - Diego31883 : Il Sassuolo ha preso Schiappacasse dall'Atletico Madrid, giocatore che può giocare anche come esterno a sinistra. Si libera #Boga? - FiloBarige993 : RT @AffariDiCalcio: ?? Secondo @SkySport il #Sassuolo ha appena preso #Schiappacasse dall’#AtleticoMadrid - AffariDiCalcio : ?? Secondo @SkySport il #Sassuolo ha appena preso #Schiappacasse dall’#AtleticoMadrid -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo preso Calciomercato LIVE - Colpo Sassuolo: preso Schiappacasse. Napoli: Zielinski rinnova fino al 2024 La Gazzetta dello Sport Schira: "Napoli, svolta Milik! Boga costa 40 milioni: Giuntoli propone la contropartita giusta"

Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha parlato del possibile approdo di Jeremie Boga alla corte di mister Gennaro Gattuso. Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Nicolò Schira, ...

