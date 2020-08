Sanità privata, lavoratori da 14 anni senza contratto: l’Ugl annuncia lo sciopero nazionale (Di lunedì 31 agosto 2020) Roma, 31 ago – L’Ugl Sanità ha avviato oggi le procedure per lo sciopero – il prossimo 16 settembre – nel settore della sanità privata, che da 14 anni attende il rinnovo del contratto. Ad annunciarlo è il segretario Gianluca Giuliano, che intende così portare all’attenzione nazionale la situazione in cui si trovano oltre 150mila lavoratori ancora senza adeguamenti di natura economica, tutele e diritti. Sanità privata in sciopero Se 14 sono gli anni che separano i dipendenti del settore dall’ultimo contratto, è da 10 che organizzazioni sindacali e datoriali sono seduti attorno ad un tavolo per discuterne il ... Leggi su ilprimatonazionale

