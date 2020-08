Sandro Abate, Santosuosso: “Lopez bloccato in Argentina, pesa la sua assenza” (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – E’ cominciato il conto alla rovescia per l’inizio della stagione della Sandro Abate. Diverse le difficoltà per la compagine irpina che nei prossimi giorni comincerà la preparazione pre-stagione. “Partiamo con grande fiducia – dice il presidente Massimiliano Santosuosso – Ad oggi però facciamo i conti con un vuoto normativo che ci coinvolge in prima persona. Siamo a conoscenza della stagione difficile che ci aspetta. Non sappiamo cosa succederà se uno dei nostri calciatori risulterà positivo”. “Purtroppo abbiamo delle difficoltà per riportare in Italia due argentini – continua – E’ il caso di Fabian Lopez e Edu Villalva. Entrambi sono bloccati in Argentina. ... Leggi su anteprima24

wam_the : Sandro Abate, Santosuosso: Pronti a partire. Attendiamo il mister fino al 6 settembre - sportavellino : 'Attendiamo fiduciosi Lopez e Villalva, parte una stagione da protagonista per la Sandro Abate'… - Calcioa5Live : Il Sandro Abate apre il PaladelMauro: conferenza stampa straordinaria - Ca5Anteprima : La Sandro Abate è pronta: domani conferenza di lancio stagionale - ottopagine : Perez: 'Pronto per la Sandro Abate. Fantastico il DelMauro' #Avellino -

Ultime Notizie dalla rete : Sandro Abate Sandro Abate, Santosuosso: Pronti a partire. Attendiamo il mister fino al 6 settembre The Wam.net Buon compleanno Tosca, Ricky Memphis, Elliott Gould…

Oggi 29 agosto compiono gli anni: El Pasador (Paolo Zavallone), cantante, compositore, direttore d’orchestra; Filippo Regni, ex calciatore; Sandro Lopez Nunes, scrittore, commediografo, saggista; Elli ...

Acqua&Sapone: la nuova stagione parte con un "Media Day" in sede

. Appuntamento martedì 1° settembre, alle ore 11, nella sede amministrativa di via XXII maggio 1944, a Marina di Città Sant’Angelo, per un incontro con la stampa, poi si comincerà a sudare al Palarigo ...

Oggi 29 agosto compiono gli anni: El Pasador (Paolo Zavallone), cantante, compositore, direttore d’orchestra; Filippo Regni, ex calciatore; Sandro Lopez Nunes, scrittore, commediografo, saggista; Elli .... Appuntamento martedì 1° settembre, alle ore 11, nella sede amministrativa di via XXII maggio 1944, a Marina di Città Sant’Angelo, per un incontro con la stampa, poi si comincerà a sudare al Palarigo ...