San Giuliano, una casa di riposo sul terreno di via Gorky vicino alla caserma (Di lunedì 31 agosto 2020) in fase di aggiudicazione l'acquisto del terreno di via Gorky, area situata vicino alla caserma dei carabinieri destinata ad accogliere la prima residenza degli anziani del territorio. Il Comune ha ... Leggi su ilgiorno

diocesimacerata : Nuovo Video:2020/08/30 Solennità di San Giuliano - CinemApp_Cinema : Nexo_Digital - RT @CorriereRomagna: Anteprima nazionale a San Giuliano per 'Fellini degli spiriti' -… - PaoloFassoli : Dicono che l'artigianato non si può definire arte ma c'è così tanta arte in certo artigianato, forse è arte inconsa… - PaoloFassoli : Dicono che l'artigianato non si può definire arte ma c'è così tanta arte in certo artigianato, forse è arte inconsa… - Nexo_Digital : RT @CorriereRomagna: Anteprima nazionale a San Giuliano per 'Fellini degli spiriti' - -

Ultime Notizie dalla rete : San Giuliano Appalto dei rifiuti, San Giuliano riparte IL GIORNO Parroci, a S. Rita arriva don Garuti E don Bertacchini guida S. Caterina

Importanti novità nelle parrocchie dell’arcidiocesi, a partire dalle nomine dei nuovi parroci al Santissimo Crocifisso–Santa Caterina, di Santa Rita e Saliceta San Giuliano. Nella parrocchia del Santi ...

Successo per il "Premio Capalbio"

Nonostante il tempo meteorologicamente incerto fino all’ultimo minuto e le disposizioni anti-Covid, che riducono la partecipazione della gente a ogni evento, anche quest’anno si può tranquillamente pa ...

Importanti novità nelle parrocchie dell’arcidiocesi, a partire dalle nomine dei nuovi parroci al Santissimo Crocifisso–Santa Caterina, di Santa Rita e Saliceta San Giuliano. Nella parrocchia del Santi ...Nonostante il tempo meteorologicamente incerto fino all’ultimo minuto e le disposizioni anti-Covid, che riducono la partecipazione della gente a ogni evento, anche quest’anno si può tranquillamente pa ...