Salvini usa lo spot dei Ringo. La replica della Barilla: "Mai autorizzato l'utilizzo dei nostri brand" (Di lunedì 31 agosto 2020) Scontro Salvini-Barilla. L'azienda: "Non abbiamo mai autorizzato l'utilizzo dei nostri brand". ROMA – Scontro tra Matteo Salvini e Barilla. E' polemica per la decisione da parte del leader della Lega di utilizzare uno spot che l'azienda ha deciso di utilizzare per sponsorizzare i Ringo. Nella foto l'ex ministro dell'Interno batte il cinque ad un ragazzo di colore con l'immagine accompagnata dalla didascalia "uniti si vince". Accanto compare anche la celebra scena che la Barilla in passato aveva utilizzato per pubblicizzare il proprio prodotto. La replica della Barilla La foto di Matteo ...

