Salvini usa lo spot dei Ringo, i social insorgono. Barilla: "Non lo abbiamo autorizzato" (Di lunedì 31 agosto 2020) Ha ripreso la vecchia pubblicità della Ringo, dove due ragazzini - uno bianco e uno nero - si battevano il cinque. L’account ufficiale della Lega ha pubblicato un tweet in cui la scena dello spot viene messa a paragone con una foto di Salvini che stringe la mano ad un ragazzo di colore. L’immagine ha scatenato le polemiche da parte degli utenti. E c’è chi propone di boicottare il marchio Barilla, produttore dei biscotti.“Gentilissima Barilla, scorrendo il profilo della Lega ho trovato, in mezzo alla solita sequenza di messaggi che fomentano odio e risentimento verso gli immigrati, una immagine dei biscotti Ringo. Nell’attesa di una presa di distanza, mi asterrò dal consumare i vostri prodotti”, si legge in un ... Leggi su huffingtonpost

LegaSalvini : VE LA RICORDATE? CONDUCEVA IL TG1, ADESSO USA TWITTER PER INSULTARE TUTTI I GIORNI SALVINI E QUELLI CHE LO VOTANO..… - huge1961 : RT @HuffPostItalia: Salvini usa lo spot dei Ringo, i social insorgono. Barilla: 'Non lo abbiamo autorizzato' - MPSkino : RT @HuffPostItalia: Salvini usa lo spot dei Ringo, i social insorgono. Barilla: 'Non lo abbiamo autorizzato' - Siciliano741 : RT @HuffPostItalia: Salvini usa lo spot dei Ringo, i social insorgono. Barilla: 'Non lo abbiamo autorizzato' - Annagiulie : RT @HuffPostItalia: Salvini usa lo spot dei Ringo, i social insorgono. Barilla: 'Non lo abbiamo autorizzato' -

