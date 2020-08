Salvini rilancia slogan dei Ringo, scoppia putiferio sui social: Barilla nega autorizzazione (Di lunedì 31 agosto 2020) «Uniti si vince», diceva così la vecchia pubblicità della Ringo che mostrava sullo sfondo due ragazzini, uno bianco e uno nero, che si battevano il cinque. Uno spot oggi rilanciato sull’account ufficiale della Lega che ha scatenato una serie di polemiche da parte degli utenti. La scena mostra Matteo Salvini stringere la mano ad un ragazzo di colore. Ne è scaturito un putiferio: qualcuno addirittura ha proposto di boicottare il marchio Barilla, produttore appunto dei noti biscotti. Il Gruppo però ha subito preso le distanze da quanto successo, spiegando di non aver autorizzato in nessun modo l’utilizzo della Ringo. leggi anche l’articolo —> Matteo Salvini: età, altezza, peso, vita privata ... Leggi su urbanpost

