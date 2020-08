Salvini come nello spot dei Ringo e la Barilla si ribella (Di lunedì 31 agosto 2020) L’ira degli utenti sui social si è scatenata, la Barilla ha dovuto dunque fare delle precisazioni in merito al post pubblicato dalla Lega Una foto postata dalla Lega, Salvini che si scambia il cinque con un sostenitore di colore, una fotocopia della famosa pubblicità dei Ringo che ha scatenato sui social una violenta polemica e … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

matteosalvinimi : #Salvini: #Musumeci chiude. #Lamorgese? Li deve ricollocare in altri Paesi europei come aveva promesso di fare. Non… - matteosalvinimi : #Salvini: Sinistra mi denuncia? Se sbarchi sono passati da 4mila a 18mila dall'anno scorso a quest'anno, se c'è un… - matteosalvinimi : #Salvini: Regioni. In molti casi hanno fatto meglio e più in fretta quello che il governo centrale non ha fatto. Co… - larosa1956 : @Noiconsalvini Mi domando, ma come standard, quelli della lega hanno come quoziente intellettivo quello di Salvini? - RenatoMaiaron : RT @janavel7: Dico solo questo: se una qualsiasi azienda si permettesse di utilizzare un marchio come Ringo verrebbe subito denunciata con… -