Salvini a Saronno difende Fontana: “La storia dirà la verità” (Di lunedì 31 agosto 2020) Con 30 minuti di ritardo sull’orario fissato, Salvini è arrivato a Saronno, nel cortile di Villa Gianetti, alle 19, proveniente da Vigevano e Voghera, dove era già stato nel pomeriggio e prima di concludere stasera a Lecco. “Sono orgoglioso di essere qui a Saronno oggi, una città che si è sempre impegnata per mantenere decoro, … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Salvini a Saronno difende Fontana: “La storia dirà la verità” proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

Noiconsalvini : ?? #Salvini: IMPRESSIONANTE. Dopo Voghera (Pavia) ecco le piazze della Lega di oggi pomeriggio, un lunedì di agosto,… - SeratEnrico : RT @RadioSavana: Salvini a Saronno: centri sociali e sardine attaccano e insultano la Polizia. #RadioSavana - daninovaro : RT @RadioSavana: Salvini a Saronno: centri sociali e sardine attaccano e insultano la Polizia. #RadioSavana - ilNotiziarioInd : Salvini a Saronno difende Fontana: “La storia dirà la verità” - _contrariato : RT @RadioSavana: Salvini a Saronno: centri sociali e sardine attaccano e insultano la Polizia. #RadioSavana -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini Saronno

«Questa settimana sono andato a visitare due ospedali fantasma veri che sono stati costruiti e lasciati chiusi con denaro pubblico, non in Fiera a Milano, non a Bergamo, non a Cremona ma a Caserta e a ...SARONNO – «Il sindaco di Varese lo sceglierà Varese. Siamo una forza autonomista e sono i cittadini a scegliere il proprio sindaco». Matteo Salvini, arriva puntuale al comizio elettorale di Saronno, n ...