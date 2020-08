Salerno Pulita, ritiro ingombranti: numero verde non attivo (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Salerno Pulita comunica che per motivi di riorganizzazione il numero verde 800 563387 per il ritiro degli ingombranti non è più attivo. In attesa che venga istituito un nuovo numero verde, per prenotare il servizio di ritiro gratuito degli ingombranti presso il proprio domicilio bisogna telefonare al numero 089 2882036 del centro di raccolta Arechi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Rifiuti, buco di bilancio alla Yele di Salerno: sequestrati 20 mln e 25 automezzi

A distanza di quasi due anni dal fallimento, il 30 ottobre 2018, della Yele spa, la procura di Vallo della Lucania chiude il cerchio intorno a 29 indagati, per lo più professionisti che hanno avuto ru ...

