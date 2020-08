Russia, Dzyuba: “Serie A difficile ma Miranchuk va in un grande club e trova Gasperini un tecnico straordinario” (Di lunedì 31 agosto 2020) L'attaccante dello Zenit San Pietroburgo e della nazionale russa Artem Dzyuba ha commentato il trasferimento del centrocampista Alexey Miranchuk dalla Lokomotiv all'Atalanta. “E' una sua scelta e va accettata ma adesso ha bisogno di essere sostenuto. Penso che questo sia bello per lui fare una nuova esperienza. Andare all'Atalanta, un grande club, con uno straordinario allenatore come Gasperini è una sfida grandissima, interessante. Il campionato italiano non è facile, quindi dovrà ricostruire, imparare molto, ma se è mentalmente pronto per questo, penso che possa diventare un grande calciatore e aggiungere ancora di più alla sua carriera. Ha fatto bene, ha seguito il suo sogno. Gli auguriamo il meglio in modo che possa avere successo a Bergamo. ... Leggi su itasportpress

