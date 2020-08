Rueda: 'Buona la strategia Ferrari per Leclerc, anomalo consumo d'aria' (Di lunedì 31 agosto 2020) Il weekend di Spa è stato molto negativo per la Ferrari, che ora deve reagire e puntare alle prossime gare cercando di minimizzare i danni e cogliere tutte le opportunità che dovessero presentarsi. ... Leggi su gazzetta

IsabellaCMck : RT @Gazzetta_it: #Ferrari, Rueda: “Buona la strategia per #Leclerc, peccato per il consumo anomalo d’aria” - Gazzetta_it : #Ferrari, Rueda: “Buona la strategia per #Leclerc, peccato per il consumo anomalo d’aria” - F1Wes : strategia perez buona pensata o strategia alla rueda? -

Ultime Notizie dalla rete : Rueda Buona Rueda: “Buona la strategia per Leclerc, peccato per il consumo anomalo d’aria” La Gazzetta dello Sport Rueda spiega il motivo del singolo stop di Vettel

Inaki Rueda, responsabile delle strategie della Ferrari, ha analizzato la strategia di Sebastian Vettel nel GP di Spagna, spiegando il cambio di decisione dell’ultimo momento. L’idea iniziale, o il “P ...

Ferrari, il capo delle strategie, Rueda si difende dalle critiche: «Vettel ha fatto l’impossibile con il suo talento»

e ha chiesto che passo pensavamo dovesse tenere per finire con un buon piazzamento. Dopo aver valutato pro e contro, Seb ci ha provato e, grazie al suo talento, è riuscito in qualcosa che sembrava ...

Inaki Rueda, responsabile delle strategie della Ferrari, ha analizzato la strategia di Sebastian Vettel nel GP di Spagna, spiegando il cambio di decisione dell’ultimo momento. L’idea iniziale, o il “P ...e ha chiesto che passo pensavamo dovesse tenere per finire con un buon piazzamento. Dopo aver valutato pro e contro, Seb ci ha provato e, grazie al suo talento, è riuscito in qualcosa che sembrava ...