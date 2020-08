Ruanda, salvò 1200 persone dal genocidio: Paul Rusesabagina arrestato con l’accusa di terrorismo (Di lunedì 31 agosto 2020) Il suo coraggio era stato celebrato nel film Hotel Ruanda, che raccontava di come avesse salvato 1200 persone dal genocidio. Ma ora Paul Rusesabagina, 66 anni, è stato arrestato all’estero su mandato internazionale con l’accusa di avere formato e guidato “movimenti terroristici” operanti nello stato africano. Rusesabagina è stato insignito della medaglia presidenziale della libertà degli Stati Uniti nel 2005, tra gli altri premi da lui ricevuti e riguardanti i diritti umani. L’attivista non ha commentato le attuali accuse, ma è stato critico nei confronti del governo ruandese per lungo tempo e nel 2011 è stato accusato di aver finanziato una sovversione in Ruanda, negata ... Leggi su ilfattoquotidiano

