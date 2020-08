Romina Power grata a Albano Carrisi: “Mi ha insegnato a stare sul palco…” (Di lunedì 31 agosto 2020) Romina Power nonostante l’amore ormai finito con Albano Carrisi continua a essergli grata per i tantissimi momenti stupendi che hanno vissuto insieme. La cantante però, durante un’intervista al Corriere Della Sera non riesce a frenare i ringraziamenti nei confronti del cantante che per anni è stato al suo fianco aiutandola a crescere professionalmente ma anche come donna. La loro storia d’amore famosa in tutto il mondo sembra aver rattristito i fan quanto, da alcune settimane si è fatta sempre più realistica l’indiscrezione di un matrimonio tra Albano Carrisi e Loredana Lecciso. Con Romina Power infatti, sembra ormai tutto finito e tra di loro oltre a un forte legame musicale ... Leggi su giornal

