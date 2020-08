Roma, dimessi M5S Terranova e Iorio da presidenti Commissioni (Di lunedì 31 agosto 2020) Nuvole dense sul Campidoglio, e non solo per colpa del meteo. Secondo insistenti rumours, confermati dai diretti interessati, i presidenti M5S delle Commissioni capitoline Bilancio Marco Terranova e Urbanistica Donatella Iorio hanno depositato le proprie dimissioni da presidenti. La notizia si è diffusa nelle chat Romane del M5S in mattinata. I due consiglieri erano alla guida delle rispettive Commissioni fin dall'inizio del mandato della sindaca Virginia Raggi. Leggi su ilfogliettone

CinqueNews : Roma, Spallanzani: '81 ricoverati, finora 627 dimessi' - IlariaDS85 : RT @ultimenotizie: Tensioni all'ospedale militare del Celio a #Roma. Tre nigeriani, due donne e un uomo, ricoverati da qualche giorno nel n… - DODO_from_roma : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 30 agosto 2020 • Attualmente positivi: 24.205 • Deceduti: 35.477 (+4, +0,01%) • Dimessi/Guariti: 208.536 (+… - Valeriacredeche : RT @ultimenotizie: Tensioni all'ospedale militare del Celio a #Roma. Tre nigeriani, due donne e un uomo, ricoverati da qualche giorno nel n… - simcopter : RT @ultimenotizie: Tensioni all'ospedale militare del Celio a #Roma. Tre nigeriani, due donne e un uomo, ricoverati da qualche giorno nel n… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma dimessi Coronavirus a Roma, lo Spallanzani: "81 ricoverati, finora 627 dimessi". DIRETTA Sky Tg24 M5S Campidoglio, tegola per Raggi: si dimettono due presidenti delle Commissioni Urbanistica e Bilancio

Nuova tegola per la maggioranza di Virginia Raggi in Campidoglio: i consiglieri capitolini del Movimento Cinque Stelle, Donatella Iorio e Marco Terranova, si sono dimessi da presidenti delle commissio ...

Coronavirus:Spallanzani, 81 ricoverati, finora 627 dimessi

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - In questo momento sono ricoverati allo Spallanzani di Roma 81 pazienti. Di questi 56 sono positivi al tampone, 25 sottoposti a indagini. Cinque pazienti necessitano di Terapia ...

Nuova tegola per la maggioranza di Virginia Raggi in Campidoglio: i consiglieri capitolini del Movimento Cinque Stelle, Donatella Iorio e Marco Terranova, si sono dimessi da presidenti delle commissio ...(ANSA) - ROMA, 31 AGO - In questo momento sono ricoverati allo Spallanzani di Roma 81 pazienti. Di questi 56 sono positivi al tampone, 25 sottoposti a indagini. Cinque pazienti necessitano di Terapia ...