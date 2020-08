Roma, dalla Premier il dopo Kolarov: costa 5 milioni (Di lunedì 31 agosto 2020) Commenta per primo Se parte Aleksandar Kolarov , la Roma ha deciso di puntare su Sead Kolasinac . Lo scrive gazzetta.it : i rapporti tra i giallorossi e l' Arsenal sono buoni e questo può facilitare l'affare, col bosniaco che ha il contratto in scadenza nel 2022, con un ingaggio da 3 milioni di euro e un ... Leggi su calciomercato

