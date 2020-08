Roberto Speranza al summit Oms con 53 Paesi: "Salute e scuola, di pari passo" (Di lunedì 31 agosto 2020) “Diritto alla Salute e diritto all’istruzione devono camminare insieme. Oggi, in rappresentanza dell’Italia, ho promosso con l’Oms una conferenza sulla riapertura delle scuole in sicurezza a cui hanno partecipato 53 Paesi. Questa è la vera priorità delle prossime settimane in tutto il mondo” scrive su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza.“Ancora una volta l’Italia in prima fila per elaborare strategie utili per combattere il coronavirus” twitta il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Grazie al ministro Roberto Speranza oggi 53 Paesi si confrontano con l’Oms sulla riapertura delle scuole in sicurezza. Questa oggi è la nostra ... Leggi su huffingtonpost

"Diritto alla salute e diritto all'istruzione devono camminare insieme. Oggi, in rappresentanza dell'Italia, ho promosso con l'Oms una conferenza sulla riapertura delle scuole in sicurezza a cui hanno ...

