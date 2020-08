Roberto Benigni cerca casa in Puglia, il sindaco di Bitonto gliela offre: «Del 1800, perfettamente ristrutturata» (Di lunedì 31 agosto 2020) Il sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio, offre casa al premio Oscar Roberto Benigni. Lo fa con un post su facebook, rispondendo alla richiesta fatta dal regista e attore toscano dal palco del Bif&st. «Benigni chiama – scrive Abbaticchio nel post – Bitonto risponde immediatamente. Ieri sera Roberto Benigni ha chiesto pubblicamente al sindaco di Bari Antonio Decaro – prosegue il post – di trovargli casa per restare in Puglia citando, espressamente, Bitonto tra le tre alternative. In accordo con l’amico Pino Verriello, annuncio che nel nostro centro antico, il proprietario gli offre una ... Leggi su newscronaca.myblog

Lilliflo : RT @tizianocretella: Ridi sempre, ridi, fatti credere pazzo, ma mai triste. Ridi anche se ti sta crollando il mondo addosso, continua a sor… - AlfonsoAlfonsi2 : Sono intervenuti tutti gli artisti in favore del Governo, manca Solo Roberto Benigni, ma c'è da scommettere che lo… - Pugliacom : #NotiziediPuglia #Puglia Il premio Oscar Roberto Benigni è atteso in Puglia a braccia aperte. Dopo la sua partecip… - Jlenia491834651 : @AzzolinaLucia ..... È sua responsabilità mantenere l 'ordine??che tristezza che stress mi sentivo come Roberto Beni… - infoitcultura : Roberto Benigni cerca casa in Puglia, il sindaco di Bitonto gliela offre: «Del 1800, perfettamente ristrutturata» -