Ritorno a scuola: alunni senza mascherina, professori con quella trasparente (Di lunedì 31 agosto 2020) Ritorno a scuola: il cts ha stabilito che gli alunni potranno seguire le lezioni senza bisogno di indossare la mascherina. L’attività scolastica riprenderà domani per le riunioni degli insegnanti e giorno 14 ci sarà il rientro in aula dei primi studenti. Il tempo insomma stringe, Miur e Cts lavorano per definire le norme di sicurezza … Leggi su viagginews

AlbertoBagnai : Il mio fastidio per l’uso del termine “educazione” al posto di “istruzione” era innanzitutto epidermico e istintivo… - Mov5Stelle : La consegna dei primi nuovi banchi e sedie ai comuni di Codogno, Alzano Lombardo e Nembro è un segnale importantiss… - bendellavedova : Alcuni insegnanti rifiutano ritorno a scuola? Penso abbiano tutto il diritto di chiedere sicurezza dal punto di vis… - Profilo3Marco : RT @radioanchio: #Radioanchio @giorgiozanchini #28agosto @Radio1Rai 7:30 Casi #covid che raddoppiano e intese per un prudente ritorno a #s… - Alessia433 : RT @rep_roma: Coronavirus Roma, il ritorno dei precettori: “A scuola troppi rischi” [di LAURA BARBUSCIA] [aggiornamento delle 08:19] https:… -