Ritiro Palermo, domani giornata di riposo per i rosanero (Di lunedì 31 agosto 2020) È iniziata la seconda settimana del Ritiro del Palermo.La squadra di Roberto Boscaglia, nei sette giorni scorsi, si è allenata per riprendere la giusta forma in vista dell'inizio del campionato di Serie C. domani martedì 1 settembre il tecnico rosanero concederà una giornata di riposo ai suoi giocatori. La squadra tornerà ad allenarsi mercoledì 2 settembre.Marconi si presenta: “Ecco cosa serve per vincere in Serie C. Quando ha chiamato il Palermo...” Leggi su mediagol

