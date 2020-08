Ritiro Napoli, giornalista rientrata dalla Sardegna positiva al Covid: tamponi per 7 colleghi (Di lunedì 31 agosto 2020) Allarme presso la sede del Ritiro del Napoli.A Castel Di Sangro una giornalista che sta seguendo la preparazione pre-campionato della squadra di Rino Gattuso è risultata positiva al Coronavirus. La donna era rientrata dalla Sardegna e si era sottoposta ai test privatamente dandone comunicazione all’Asl abruzzese. Soltanto quando ella era già in Ritiro erano arrivati gli esiti, ma per l’autorità sanitaria si era trattato di una positività incerta. Per questa ragione gli esami sono stati ripetuti. Quest’oggi la positività è stata confermata. È dunque allerta tra i colleghi che sarebbero stati a contatto con la donna campana. In sette sono ... Leggi su mediagol

