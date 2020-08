Ristorante crolla durante la festa di compleanno, almeno 29 morti (Di lunedì 31 agosto 2020) Ventinove morti in , nel crollo di un Ristorante nella provincia dello Shanxi. È avvenuto sabato 29 agosto, come hanno riferito le autorità locali. Come spiegato dalla squadra di soccorso, l'incidente ... Leggi su leggo

