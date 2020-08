Riserva dello Zingaro, le fiamme distruggono la costa del Trapanese: ipotesi incendio doloso. Il sindaco di San Vito: ‘Mano criminale’ (Di lunedì 31 agosto 2020) Già dalle prime ore di venerdì lo scirocco stava “scaldando” le coste della Sicilia nord-occidentale. Sabato, poi, quello che il sindaco di San Vito lo Capo, Giuseppe Peraino, ha definito il risultato di “una mano criminale“: due incendi hanno devastato fino a ieri e per quasi 24 ore la Riserva dello Zingaro, tra San Vito e Scopello, prima che i vigili del fuoco riuscissero a spegnere i roghi. Oggi è partita la conta dei danni, mentre le autorità locali seguono la pista dolosa. Il primo incendio si è sviluppato a Macari, sul versante di San Vito, e a causa del forte vento da sud-est si è espanso oltre la cittadina Trapanese, spingendosi all’interno della ... Leggi su ilfattoquotidiano

