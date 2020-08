Ripartono su TV8 le produzioni originali, Vite da Copertina e Guess my age (Di lunedì 31 agosto 2020) Dal 31 agosto al via su TV8 le nuove stagioni delle due produzioni originali che impreziosiscono la programmazione del canale. Ai nastri di partenza, infatti, Vite da Copertina, prodotta da TV8 in collaborazione con 3zero2, in onda dal lunedì al venerdì, alle ore 17.30, con la conduzione di Rosanna Cancellieri, e Guess my age -... Leggi su digital-news

Ultime Notizie dalla rete : Ripartono TV8 Superbike Aragon, Il programma di oggi e le dirette TV su Sky MotoGP HD Corse di Moto Claudio Bisio: “Mia mamma morta nel lockdown, non capiva perché non potevo abbracciarla”

Claudio Bisio riparte dal teatro dopo la quarantena e un lutto terribile che lo ha colpito proprio nei mesi più difficili del coronavirus. Lo scorso 4 aprile, in pieno lockdown, ha perso la madre, una ...

Pioli: "Con questa società si può lavorare al meglio. Champions? Ci siamo anche noi"

"L'approccio giusto è ripartire da zero, ma ricordandoci bene quello che abbiamo costruito insieme. Un modo di giocare, le idee, la filosofia che abbiamo creato, la voglia di stare insieme a Milanello ...

Claudio Bisio riparte dal teatro dopo la quarantena e un lutto terribile che lo ha colpito proprio nei mesi più difficili del coronavirus. Lo scorso 4 aprile, in pieno lockdown, ha perso la madre, una ..."L'approccio giusto è ripartire da zero, ma ricordandoci bene quello che abbiamo costruito insieme. Un modo di giocare, le idee, la filosofia che abbiamo creato, la voglia di stare insieme a Milanello ...