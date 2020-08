“Ripartiamo”. Barbara Palombelli, grosse novità per la nuova stagione di Forum, pubblico incluso (Di lunedì 31 agosto 2020) Barbara Palombelli saluta l’estate e si dice pronta a ripartire. Nulla di meglio che accogliere con i propositi più giusti la nuova stagione televisiva. Tra i conduttori anche il nome di Barbara Palombelli, dunque, spicca tra quanti non vedono l’ora di tornare a fare compagnia al pubblico italiano. Tutto pronto per Forum, che dal 14 settembre tornerà sul piccolo schermo, ma senza dimenticare le dovute restrizioni per l’emergenza sanitaria. In via ufficiale, il programma riprenderà a partire dal 14 settembre, ma dal 2 sarà già possibile assistere a nuove puntate registrate prima che scoppiasse l’emergenza Coronavirus. La conduttrice di Forum, Barbara ... Leggi su caffeinamagazine

