Rinnovo Immobile, raggiunto l’accordo con la Lazio: firma per altri 5 anni (Di lunedì 31 agosto 2020) Ciro Immobile ha raggiunto l’accordo con la Lazio per il Rinnovo: l’attaccante firmerà per altri 5 anni con opzione per il sesto Lazio a vita per Ciro Immobile. L’attaccante ha trovato l’accordo con il club per il Rinnovo: firmerà un contratto fino al 2025 con un’opzione per arrivare al sesto, fino al 2026. Come aveva promesso, sarà un contratto che lo legherà a vita al club biancoceleste. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’attaccante aveva chiesto 5 milioni di ingaggio. La Lazio gli ha proposto un contratto di 4 fissi più un bonus. La firma sul nuovo contratto arriverà a Formello, una volta rientrato dagli impegni con la ... Leggi su calcionews24

