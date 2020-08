Rientro a scuola: con la febbre si resta a casa, lezioni in aula senza mascherina. Le indicazioni del Ministero dell’Istruzione tra dubbi e certezze (Di lunedì 31 agosto 2020) Da domani, riaprono le scuole per l’avvio dei corsi di recupero, anche se non mancano dubbi e perplessita’. Dalle mascherine alla febbre, il Ministero dell’Istruzione propone le indicazioni per il Rientro post-lockdown in una sorta di guida per genitori e alunni. MASCHERINE – Niente lezioni a distanza, ma in presenza e senza mascherina, a meno che non sia possibile garantire il distanziamento fisico tra gli studenti. Un’ulteriore decisione del Comitato Tecnico Scientifico, comunque, e’ prevista per i primi giorni di settembre, quando si prendera’ anche una decisione sull’uso dei dpi nei luoghi comuni. L’ingresso dei ragazzi a scuola potra’ essere ... Leggi su meteoweb.eu

agorarai : 'La mozione di sfiducia nei confronti della ministra Azzolina è stata fatta perché in sei mesi non si è riusciti ad… - repubblica : Rientro a scuola: per i nuovi banchi idee e soluzioni dal mondo - M5S_Europa : #Montessori ha rivoluzionato il sistema educativo, attuale anche durante il #lockdown. Alla vigilia di un anno scol… - Eri_aquamythe : RT @perchetendenza: 'Hogwarts': Perché per i fan di Harry Potter domani è il giorno del rientro a scuola di magia - ailaikiuu : RT @perchetendenza: 'Hogwarts': Perché per i fan di Harry Potter domani è il giorno del rientro a scuola di magia -

Ultime Notizie dalla rete : Rientro scuola Rientro a scuola a settembre, ipotesi screening e autocertificazione per gli studenti QuiFinanza Anno scolastico al via, lezioni in presenza ma senza mascherina: tutte le risposte ai dubbi di studenti e genitori

Il calendario scolastico è da sempre una prerogativa delle Regioni, ma quest'anno, per la prima volta, si è deciso per una data unitaria, il 14 settembre (per l'avvio dei corsi di recupero), per simbo ...

Summit Oms Europa. Speranza: "Importante pianificare le lezioni online in vista di chiusure temporanee"

Il Covid "ha creato la più grande interruzione dei sistemi educativi nella storia, colpendo quasi 1,6 miliardi di studenti in più di 190 Paesi e la nostra regione non fa eccezione". Questo l'allarme c ...

Il calendario scolastico è da sempre una prerogativa delle Regioni, ma quest'anno, per la prima volta, si è deciso per una data unitaria, il 14 settembre (per l'avvio dei corsi di recupero), per simbo ...Il Covid "ha creato la più grande interruzione dei sistemi educativi nella storia, colpendo quasi 1,6 miliardi di studenti in più di 190 Paesi e la nostra regione non fa eccezione". Questo l'allarme c ...