Riapertura scuole | importanti novità in arrivo L’annuncio del premier Giuseppe Conte e il ministro Speranza

ROMA. «Quattro misure chiave la riduzione del rischio negli ambienti scolastici: dalle norme di igiene base, al distanziamento, a politiche specifiche per bambini a rischio con esigenze di apprendimento o condizioni di salute speciali, nonché per docenti con condizioni di salute che li rendono vulnerabili a infezioni più gravi. Promossa la didattica online in particolari situazioni. A sottoscriverle, in una dichiarazione congiunta, il direttore Regionale per l'Europa dell'Oms Hans Kluge e il ministro della Salute, Roberto Speranza, al termine del summit con 53 Paesi. In particolare, si legge, «è realistico preparare e pianificare la disponibilità dell'apprendimento online per integrare l'apprendimento scolastico nel prossimo anno scolastico». Necessario in caso di chiusure temporanee, o durante la ...

GiuseppeConteIT : Ancora una volta l’Italia in prima fila per elaborare strategie utili per combattere il coronavirus. Grazie al mini… - robersperanza : Diritto alla salute e diritto all’istruzione devono camminare insieme. Oggi, in rappresentanza dell’Italia, ho prom… - elenabonetti : La priorità è la riapertura delle scuole. Come @ItaliaViva avevamo indicato tempi e organizzazione anticipati sulla… - leggoit : Scuole, altre tre regioni verso rinvio delle lezioni: in Abruzzo riapertura il 24 settembre. Primo test post-lockdo… - Frederi39607607 : RT @lucabattanta: Che cosa curiosa nel servizio del Tg1: non ho visto parlare della riapertura scuole in Austria, in Slovenia e in Svizzera. -